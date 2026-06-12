Sahile vuran cansız beden Erlan’a mı ait? Aileden DNA örneği alındı
Antalya Kemer sahilinde vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin, 6 Haziran'da kaybolan Kırgız eski futbolcu Erlan Dzhumabekv'e ait olup olmadığını belirlemek için ailesinden DNA örneği alınarak inceleme başlatıldı.
Antalya’da günlerdir deniz genelinde süren arama kurtarma çalışmalarında acı bir gelişme yaşandı. Kemer ilçesinde sahile vuran ve vücut bütünlüğü bozulmuş olan erkek cesedinin, 6 gün önce Serik’te denizde kaybolan Kırgızistanlı eski futbolcu Erlan Dzhumabekv’e ait olduğu ihtimali üzerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.
6 GÜNLÜK HELİKOPTER DESTEKLİ ARAMA SONLANDIRILDI
Olay, 6 Haziran günü Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Kırgızistan uyruklu Erlan Dzhumabekv, serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra gözlerden kayboldu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, helikopter desteğiyle denizden ve havadan 6 gün boyunca aralıksız bir arama çalışması yürüttü. Çalışmaların ardından arama faaliyetleri sonlandırıldı.
DALGALAR CANSIZ BEDENİ KEMER’E TAŞIDI
Dün ise Serik'in kilometrelerce uzağındaki Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, kıyıya vurmuş bir erkek cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemelerde, suda uzun süre kalması nedeniyle vücut bütünlüğü bozulmuş olan cansız bedenin, Serik'te kaybolan Dzhumabekv’e ait olabileceği değerlendirildi.
KİMLİK TESPİTİ İÇİN DNA TESTİ BEKLENİYOR
Ekiplerin şüphesi üzerine durum Kırgızistanlı gencin ailesine bildirildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kimlik tespiti için acılı aileden DNA örnekleri alındı. Hayatını kaybeden kişinin, ülkesindeki bir futbol takımında bir dönem profesyonel olarak forma giydiği öğrenilen Erlan Dzhumabekv olup olmadığı, yapılacak DNA eşleşmesinin ardından kesinlik kazanacak. (DHA)