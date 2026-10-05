Tanju Özcan'a açılan 'cinsel saldırı' davasında karar

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, belediye personeli Öznur Ç.’nin şikayeti üzerine “nitelikli cinsel saldırı” ve “zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından açılan davada karar çıktı. Bolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, Özcan’ın üzerine atılı suçları işlediğine ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin ve somut maddi delil bulunmadığı kanaatine vardı.

BELEDİYE PERSONELİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Şubat ayında “icbar suretiyle irtikap” soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Özcan, söz konusu iki suçtan açılan dava kapsamında bir süre tutuklu yargılandı. Haziran ayında görülen duruşmada tahliye edilen Özcan’ın yargılanmasına tutuksuz devam edildi.

Bugün görülen duruşmaya ise Tanju Özcan, halen “icbar suretiyle irtikap” suçundan tutuklu bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık ve tarafların beyanları alınırken dosyadaki deliller de değerlendirildi.

HER İKİ SUÇTAN DA BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme sonucunda Özcan’ın “nitelikli cinsel saldırı” ve “zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarını işlediğinin sabit olmadığına karar verdi. Heyet, her iki suç yönünden de Tanju Özcan’ın beraatine hükmetti.

Özcan’ın “icbar suretiyle irtikap” soruşturması kapsamında devam eden tutukluluğunun ise sürdüğü belirtildi. Böylece iki ayrı suçtan yürütülen davada beraat eden Özcan’ın, irtikap soruşturması kapsamındaki hukuki süreci devam ediyor. (DHA)