11 yaşındaki kızını istismar eden baba tutuklandı! "Allah seni kahretsin"

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan baba M.Y.’ye adliye önünde tepki gösteren vatandaşlar, “Allah seni kahretsin” diye bağırdı.

Olay, 2 Ekim tarihinde Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşandı. Anne S.Y., 53 yaşındaki babası M.Y.’nin 11 yaşındaki kız çocuğuna masaj yaptırdığı sırada cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek jandarmaya gidip şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ANNE JANDARMAYA BAŞVURDU

Haberlisi'de yer alan habere göre, İhbarın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 11 yaşındaki çocuğun ifadesi Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) alındı. Olayla ilgili baba M.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan baba M.Y., yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“ALLAH SENİ KAHRETSİN”

M.Y.’nin cezaevine götürüldüğü esnada adliye önünde bir araya gelen vatandaşların tepki gösterdiği belirtildi. Kalabalıktan bazı kişilerin, “Allah seni kahretsin” şeklinde bağırdığı duyuldu.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü bildirildi.