Taksiciyi tek yumrukla öldürdü

İstanbul Şişli'ye bağlı Merkez Mahallesi'nde 5 Haziran'da saat 00.10 sıralarında meydana gelen olayda, taksi ücreti nedeniyle taksi sürücüsü Erdal Çiçek (57) ile Burak İ. (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burak İ., taksi şoförü Erdal Çiçek'e yumruk attı.

TAKSİCİYİ TEK YUMRUKLA ÖLDÜRDÜ

Başına aldığı yumruk darbesiyle yere düşerek ağır yaralanan Erdal Çiçek için olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bilinci kapalı halde buldukları taksi şoförünü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede 7 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Erdal Çiçek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün yaşam mücadelesini kaybetti.

TAKSİCİLER TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Olayın hemen ardından kaçmaya çalışan şüpheli Burak İ., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçmaya çalıştığı esnada çevredeki vatandaşların şüpheliye büyük tepki gösterdiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Şüphelinin diğer taksi şoförleri tarafından darbedildiği anlar da yine çevredekiler tarafından saniye saniye görüntülendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından yapılan incelemede, 1 suç kaydı olduğu tespit edilen Burak İ., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürdürülüyor.