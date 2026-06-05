Şişli'de saldırıya uğrayan taksici kalp krizi geçirdi

İstanbul'un Şişli ilçesinde, aracına aldığı yolcu tarafından darp edilen taksi şoförü kalp krizi geçirdi. Ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi sürüyor. Kaçmaya çalışan saldırgan ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, Mecidiyeköy Merkez Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 34 TAC 85 plakalı taksinin sürücüsü Erdal Çiçek ile kimliği henüz belirlenemeyen erkek bir yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BAŞINA DARBE ALDI, KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine aracını yolun sağına çeken Çiçek ile yolcu taksiden inerek kavga etmeye başladı. Kavga sırasında başına sert bir cisimle darbe aldığı belirtilen sürücü Çiçek, olay yerinde kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ve yoldan geçen diğer taksiciler, Çiçek'e ilk müdahalede bulunarak kalp masajı yaptı.

Olay yerine sevk edilen ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Erdal Çiçek'in yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından bölgeden kaçmaya çalışan şüpheli şahıs ise çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak emniyet güçlerine teslim edildi.

MESLEKTAŞLARINDAN HASTANE ÖNÜNDE DESTEK

Yaşanan olayın ardından çok sayıda taksi şoförü, meslektaşlarına destek vermek amacıyla hastane önünde toplandı. Hastane önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, meslektaşlarının sağlığı için dua ettiklerini belirterek artan şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Taksilerinde kimleri taşıdıklarını bilmediklerinin altını çizen Dündar, şu ifadeleri kullandı:

"Aracında Azrail'ini taşıyan meslek haline geldik. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, araç içinde başlayan kavga araç dışına taşıyor. Erdal abimizin kafasına sert bir cisimle vuruyor. Erdal abimiz olay yerinde kalp krizi geçiriyor. Kalp masajı yapılarak hastaneye yetiştirilmeye çalışılıyor. Biz de buradayız, hayırlı haberlerini bekliyoruz." (AA)