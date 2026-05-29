Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Taksi şoförü yol tartışmasında bıçaklandı

Taksi şoförü yol tartışmasında bıçaklandı

Adana'da trafikte 'yol verme' kavgası kanlı bitti. Bir akaryakıt istasyonunda kimliği belirsiz bir sürücü tarafından bıçaklanan taksi şoförü hastaneye kaldırıldı, polis kaçan saldırganı arıyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Taksi şoförü yol tartışmasında bıçaklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde trafikte yaşanan yol verme tartışması sonrasında bir taksi sürücüsü, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ilerleyen taksi sürücüsü Hamza A. ile trafikteki kimliği henüz tespit edilemeyen başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Aracıyla 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı: Kendi imkanlarıyla kurtulduAracıyla 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı: Kendi imkanlarıyla kurtuldu

BIÇAKLADIKTAN SONRA KAÇARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ

Yaşanan gerginliğin ardından bir akaryakıt istasyonunda duran Hamza A., tartıştığı sürücünün fiziki saldırısına uğradı. Şüpheli şahıs, taksi sürücüsü Hamza A.'yı bıçakladıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşarak izini kaybettirdi.

Trafikteki tartışma kanlı bitti: Taksiciyi takip edip bıçakladıTrafikteki tartışma kanlı bitti: Taksiciyi takip edip bıçakladı

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan taksi sürücüsü, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Taksi Adana
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro