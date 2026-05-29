Taksi şoförü yol tartışmasında bıçaklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde trafikte yaşanan yol verme tartışması sonrasında bir taksi sürücüsü, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ilerleyen taksi sürücüsü Hamza A. ile trafikteki kimliği henüz tespit edilemeyen başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

BIÇAKLADIKTAN SONRA KAÇARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ

Yaşanan gerginliğin ardından bir akaryakıt istasyonunda duran Hamza A., tartıştığı sürücünün fiziki saldırısına uğradı. Şüpheli şahıs, taksi sürücüsü Hamza A.'yı bıçakladıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşarak izini kaybettirdi.

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan taksi sürücüsü, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (AA)