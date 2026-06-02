Taksi şoförlerine bıçaklı sopalı saldırı! 3 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde gerçekleşen olayda, ellerinde bıçak ve sopalar olan bir grup taksi durağındaki şoförlere saldırdı, saldırı sırasında 3 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı, olaya ilişkin 2 kişi ise gözaltına alındı.

Olay gece saat 03.30 sularında Altındağ ilçesinin Beşikkaya Mahallesi Orhan Kemal Caddesi’nde yaşandı. Bir grup otomobil ile taksi durağına gelerek duraktaki şoförlere saldırdı.

SALDIRGANLAR TERÖR ESTİRDİ

Saldırganların arasında kadınların da bulunduğu grup, ellerinde bıçak ve sopalar ile önce şoförleri darbetti, ardından taksilere de zarar verdi. Daha sonra saldırıyı gerçekleştiren kişiler aynı otomobil ile olay yerinden ayrıldı.

Olay sırasında taksi şoförleri Fahri G., Beytullah G. ve Bülent K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri saldırganlar arasından 2'sini yakalayarak gözaltına aldı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)