Son Dakika | Veli Ağbaba'nın yeğeni hakkında tutuklama talebi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba, banka hesabındaki para hareketleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yeğen Ağbaba hakkında tutuklama talebinde bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba hakkında işlem yapıldı.

Soruşturma dosyasında, Ahmet Can Ağbaba'nın banka hesabına yüksek miktarda para girişleri olduğu iddiası üzerine gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Gözaltına alınan Ağbaba, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANININ ESKİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ İÇİN DE TUTUKLAMA TALEBİ

Öte yandan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Köksal'ın da ifadesinin alınmasının ardından tutuklamaya sevk edildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Veli Ağbaba, son dönemde hem hakkında hazırlanan fezlekeler hem de iktidara yakın medya organlarında kendisini hedef alan haberlerle sık sık gündeme geliyor.

Ağbaba, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in ortaya attığı "1 milyon euro" iddiasını kamuoyu önünde yalanlamış ve söz konusu iddialar nedeniyle hukuki süreç başlatacağını açıklamıştı.