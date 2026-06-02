Özgür Özel ve 5 vekil hakkındaki fezleke talebi Ankara'ya gönderildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı para talebi ve teslimi iddialarına ilişkin Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi talebinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verildi.

ÖZGÜR ÖZEL VE 5 VEKİL HAKKINDAKİ FEZLEKE TALEBİ

Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı bilgilere göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024 yerel seçimleri öncesinde aday belirleme sürecine dair "para talebi ve teslimi" iddialarına ilişkin soruşturmada, "milletvekilleri hakkındaki soruşturma yürütme yetkisinin" yasa gereği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda olduğunu ifade etti.

Bu doğrultuda Başsavcılık, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı yönünden yetkisizlik kararı vererek hazırlanan dosyayı Ankara'ya sevk etti.

Milletvekili sıfatı taşımayan diğer şüphelilerle ilgili soruşturmanın ise Antalya’da devam ettiği bildirildi.

DOSYADAKİ İDDİALAR NELER?

Soruşturma dosyasında Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in beyanları ve teknik incelemelere dayandırılan iddialara göre; Muhittin Böcek'in adaylık süreci için 1 milyon Euro talep edildiği, bu paranın Ankara’da CHP Genel Merkezi ile bağlantılı bir isme teslim edildiği ve tüm sürecin Özgür Özel ile Veli Ağbaba’nın bilgisi dahilinde ilerledi.

Dosyada, Muhittin Böcek’in ise genel merkezin maddi talepleri olabileceği öngörüsüyle sürecin oğlu tarafından yönetilmesine onay verdiği belirtildi.

Soruşturmaya giren HTS ve baz istasyonu kayıtlarının, para tesliminin gerçekleştiği öne sürülen tarihlerde, taraflar arasında Ankara ve CHP Genel Merkezi çevresinde yoğun bir iletişim trafiği olduğunu gösterdiği değerlendirildi.