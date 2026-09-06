Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika | Üsküdar seçimleri öncesi bir Meclis üyesi daha tutuklandı

Son Dakika | Üsküdar seçimleri öncesi bir Meclis üyesi daha tutuklandı

Son dakika haberi... Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimleri öncesi gözaltına alınan CHP'li Meclis Üyesi Ekrem Baki tutuklandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Dakika | Üsküdar seçimleri öncesi bir Meclis üyesi daha tutuklandı
Son Güncelleme:

Üsküdar Belediye Başkanvekilliği Seçimleri öncesinde İBB operasyonu kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki tutuklandı.

Baki'nin tutuklanmasının ardından 8 Eylül'deki seçimler öncesi tutuklanan CHP'li üye sayısı 2'ye yükseldi.

Amine Cansu Çelik de cumartesi günü tutuklanmıştı.

"Muhalefete baskı var" deyip AKP'den istifa eden Ekrem Baki de gözaltında! O konuşma yeniden gündemde"Muhalefete baskı var" deyip AKP'den istifa eden Ekrem Baki de gözaltında! O konuşma yeniden gündemde

İBB SORUŞTURMASINDA YENİ DALGA OPERASYON

İBB soruşturması kapsamında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantalarından sorumlu Şube Müdürü Ali Toy, İBB eski Mali İşler Dairesi Başkanı Neslihan Vural, Zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına, Satın Alma Şube Müdürü Mehmet Yücetürk, eski Satın Alma Müdürü Talha Özyurt, Satın Alma Şube Müdürlüğü Şefi Abdülkerim Hazırbaba, Gelirler Şube Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Saliha Ülkü Aydoğan, Vedat Taşdelen, Mustafa Delipoyraz, Volkan Karagöz ve Ekrem Baki gözaltına alındı.

Son Dakika | İmamoğlu'ndan iktidara Üsküdar tepkisi: Bu pervasız düzene cevap verme zamanı gelmiştirSon Dakika | İmamoğlu'ndan iktidara Üsküdar tepkisi: Bu pervasız düzene cevap verme zamanı gelmiştir

ÜSKÜDAR MECLİS ÜYESİ DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Bugün adliyeye sevk edilenlerden Abdülkerim Hazırbaba, Ekrem Baki, Mustafa Delipoyraz, Mustafa Sökmen, Talha Özyurt ve Vedat Taşdelen çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Gökhan Fırtına, Mehmet Yücetürk, Rezzan Neslihan Vural, Saliha Ülkü Aydoğan, Ali Toy ile Volkan Karagöz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Üsküdar Belediye Seçim
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro