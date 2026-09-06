Son Dakika | Üsküdar seçimleri öncesi bir Meclis üyesi daha tutuklandı
Son dakika haberi... Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimleri öncesi gözaltına alınan CHP'li Meclis Üyesi Ekrem Baki tutuklandı.
Üsküdar Belediye Başkanvekilliği Seçimleri öncesinde İBB operasyonu kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki tutuklandı.
Baki'nin tutuklanmasının ardından 8 Eylül'deki seçimler öncesi tutuklanan CHP'li üye sayısı 2'ye yükseldi.
Amine Cansu Çelik de cumartesi günü tutuklanmıştı.
İBB SORUŞTURMASINDA YENİ DALGA OPERASYON
İBB soruşturması kapsamında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantalarından sorumlu Şube Müdürü Ali Toy, İBB eski Mali İşler Dairesi Başkanı Neslihan Vural, Zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına, Satın Alma Şube Müdürü Mehmet Yücetürk, eski Satın Alma Müdürü Talha Özyurt, Satın Alma Şube Müdürlüğü Şefi Abdülkerim Hazırbaba, Gelirler Şube Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Saliha Ülkü Aydoğan, Vedat Taşdelen, Mustafa Delipoyraz, Volkan Karagöz ve Ekrem Baki gözaltına alındı.
ÜSKÜDAR MECLİS ÜYESİ DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI
Bugün adliyeye sevk edilenlerden Abdülkerim Hazırbaba, Ekrem Baki, Mustafa Delipoyraz, Mustafa Sökmen, Talha Özyurt ve Vedat Taşdelen çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Gökhan Fırtına, Mehmet Yücetürk, Rezzan Neslihan Vural, Saliha Ülkü Aydoğan, Ali Toy ile Volkan Karagöz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)