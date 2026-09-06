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Son Dakika | İmamoğlu'ndan iktidara Üsküdar tepkisi: Bu pervasız düzene cevap verme zamanı gelmiştir

Son dakika haberi... Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimleri öncesi yaşanan gelişmelere sert tepki gösterdi.

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Son Dakika | İmamoğlu'ndan iktidara Üsküdar tepkisi: Bu pervasız düzene cevap verme zamanı gelmiştir
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Sosyal medya hesabından Üsküdar Belediye Başkanvekilliği Seçimlerine günler kala CHP'li Meclis Üyesi Amine Cansu Çelik'in tutuklanmasına dikkat çeken Ekrem İmamoğlu, iktidara sert sözlerle yüklendi.

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"BİR OY İÇİN HÜRRİYETİNİ ÇALDINIZ!"

"Türk kadınına yakışan vicdanı, erdemi, dürüstlüğü, mertliği gösterdi diye mi Amine Cansu Çelik’i hapse attınız? 3 yaşındaki bebeğini hiç düşünmeden, bir oy için hürriyetini çaldınız!" diyen İmamoğlu tepkisini şöyle gösterdi:

"Bu nasıl bir zulüm? Siz kimsiniz? Ne ara türediniz? Bu milletin iradesine, irfanına, iffetine, demokrasi ve hürriyete olan inancına, geleceğine karşı; bu kadar zulme ve ihanete ne uğruna cesaret edebildiniz? Kimsiniz siz? İnsan biraz haya eder. Milletten utanmıyorsunuz onu anladık. Allah korkunuz da mı kalmadı?

Sinem Dedetaş’ı hapse attınız. Kız çocuklarının “ben belediye başkanı olacağım” hayallerini benzin döküp yaktınız. Ne için? Erdoğan Üsküdar’ı istemiş… Üsküdar’ı kaybetmeyi kendine yedirememiş. Üsküdar sizin tapulu malınız mı? Bu ülkede vicdan, ahlak, adalet yaşıyorsa, ölmemişse şayet; 87 milyonu düşünmeye davet ediyorum. Bu menfaatçi, pervasız düzene cevap verme zamanı gelmiştir! İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!"

Son Dakika | İmamoğlu'ndan iktidara Üsküdar tepkisi: Bu pervasız düzene cevap verme zamanı gelmiştir - Resim : 2
Ekrem İmamoğlu'nun X paylaşımı (6 Eylül 2026)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu Üsküdar Seçim Belediye CHP
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