Son Dakika | Bir Üsküdar Belediye Meclis Üyesi daha tutuklamaya sevk edildi
Son dakika... Üsküdar Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Ekrem Baki, tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Üsküdar Meclis Üyesi Amine Cansu Çelik de soruşturma kapsamında bir gün önce tutuklanmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik son operasyonda gözaltına alınanların savcılık işlemleri tamamlandı.
Üsküdar Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Ekrem Baki’nin de aralarında bulunduğu 7 kişi, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Beş kişi hakkında ise adli kontrol uygulanması istendi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Amine Cansu Çelik de bir gün önce tutuklanmıştı.
TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLENLER
Abdülkerim Hazırbaba
Ekrem Baki (İBB ve Üsküdar Meclis Üyesi)
Mustafa Delipoyraz
Mustafa Sökmen ( İBB Satın Alma Dairesi Başkanı)
Talha Özyurt
Vedat Taşdelen
Volkan Karagöz
ADLİ KONTROL TALEP EDİLENLER
Gökhan Fırtına ( Zabıta yöneticisi)
Mehmet Yücetürk
Rezzan Neslihan Vural (İBB Mali İşler eski Daire Başkanı )
Saliha Ülkü Aydoğan
Ali Toy (Kent Lokantaları’ndan sorumlu Şube Müdürü)