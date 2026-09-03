"Muhalefete baskı var" deyip AKP'den istifa eden Ekrem Baki de gözaltında! O konuşma yeniden gündemde

"Muhalefete karşı ağır baskı yürütülüyor" diyerek AKP'den istifa edip CHP'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki, Üsküdar'da tekrarlanacak kritik seçim öncesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Baki'nin geçtiğimiz yıl yaptığı ve baskılara dikkat çektiği istifa konuşması, gözaltı kararının ardından yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.

"MUHALEFETE BASKILAR ARTIYOR" DİYEREK İSTİFA ETMİŞTİ

Üsküdar Belediyesi seçimleri öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan Meclis Üyesi Ekrem Baki'nin, 5 Mayıs 2025 tarihinde AKP grubundan istifa ederken yaptığı konuşma yeniden kamuoyunun dikkatine geldi.

Baki, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada iktidarın muhalefet üzerindeki baskılarına işaret ederek şu ifadelerle partisinden istifa etmişti:

"Şimdi kendimle ilgili bir durumu da açıklamak istiyorum. Müsaadenizle. Son günlerde ülkemizde yaşanan ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması, iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum."

AKP'den ayrılarak CHP'ye katılan Baki, düzenlenen operasyonla gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

ÜSKÜDAR'DA SEÇİM ÖNCESİ PEŞ PEŞE GÖZALTILAR

Ekrem Baki'nin gözaltına alınması, Üsküdar Belediyesi'nde yenilenecek olan başkanvekilliği seçimi sürecinde gerçekleşti. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından mecliste yapılan ve Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı başkanvekilliği seçimi hakkında İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Yapılan itirazın Bölge İdare Mahkemesi'nce reddedilmesiyle birlikte belediyede seçimin tekrarlanması kesinleşti.

Tekrar kararının hemen ardından Üsküdar Belediyesi yönetimini hedef alan gözaltı dalgası başladı:

- Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir 2 Ağustos'ta gözaltına alındı; emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Gözaltına alınan Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral ile Başkan Yardımcısı Nihat Doğan, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

- 3 Eylül sabahı ise AKP'den CHP'ye geçen Ekrem Baki ile bir isim daha gözaltına alındı.

İBB VE ÜSKÜDAR'A OPERASYON: SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediyesi operasyonunun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik de 13 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 12 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin yurt dışında olduğu kaydedildi.

Başsavcılık tarafından "ihalelere fesat karıştırma ve kamu zararına neden olma" iddialarına ilişkin yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından tanzim olunan Ön İnceleme Raporu ve ayrıca alınan bilirkişi raporları uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satınalma Müdürlüğü tarafından yapılan ve İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işi dahil bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğuna yönelik tespitlere yer verildiği, bu kapsamda 13 şüpheli şahsa yönelik olarak 03.09.2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, 12 şüpheli şahıs İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alınmış, bir şüpheli şahıs hakkında ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edilmektedir, soruşturmalar titizlikle yürütülmekte olup kamuoyunun bilgisine sunulur."

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLERİN LİSTESİ

Operasyonlar kapsamında hakkında gözaltı kararı uygulanan ve aralarında üst düzey İBB bürokratları ile meclis üyelerinin bulunduğu isimler şunlar:

Ekrem Baki (AKP'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi)



Mustafa Sökmen (İBB Satın Alma Dairesi Başkanı)



Ali Toy (Kent Lokantaları'ndan Sorumlu Şube Müdürü)



Neslihan Vural (İBB Mali İşler eski Daire Başkanı)



Gökhan Fırtına (Zabıta Yöneticisi)



Abdulkerim Hazırbaba



Mustafa Delipoyraz



Volkan Karagöz



Saliha Ülkü Aydoğan



Mehmet Yücetürk



Mustafa Sökmen



Vedat Taşdelen



Onur Gülin

Hakkında yakalama kararı bulunan Mahmut Berk Şahin'in ise yurt dışında olduğu bildirildi.