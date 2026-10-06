Halk TV Türkiye Son dakika | Tutuklanan 5 belediye başkanı için görevden uzaklaştırma kararı

Son dakika | Tutuklanan 5 belediye başkanı için görevden uzaklaştırma kararı İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ile Mersin’deki üç belediye başkanını geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı.