Son dakika | Vahap Seçer’den tutuklanmasının ardından ilk açıklama: Mersin halkının iradesine müdahale

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tutuklanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, yaşananların yalnızca kendisine değil, 31 Mart’ta sandıkta ortaya çıkan Mersin halkının iradesine de müdahale olduğunu belirtti. Seçer, Mersin’in demokratik iradesinin yok sayılamayacağını belirterek, “Mersin sahipsiz değildir” mesajı verdi.

“MERSİN HALKININ İRADESİNE AĞIR BİR MÜDAHALE”

Seçer, açıklamasında tutuklanmasının ardından yaşanan sürecin Mersin halkının iradesine de müdahale anlamına geldiğini belirtti.

“Bugün yalnızca şahsıma değil, 31 Mart’ta sandıkta ortaya çıkan Mersin halkının iradesine de ağır bir müdahalede bulunulmuştur” diyen Seçer, Mersin’in iradesine yapılan müdahaleyi kabul etmediğini ifade etti.

Vahap Seçer'in açıklaması şöyle:

Sevgili Vatandaşlarım,

Bugün yalnızca şahsıma değil, 31 Mart’ta sandıkta ortaya çıkan Mersin halkının iradesine de ağır bir müdahalede bulunulmuştur. Mersin’in iradesine yapılan bu müdahaleyi kabul etmiyorum. Yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı bu kentin demokratik iradesi yok sayılamaz; Mersin’in geleceği, halkın özgür iradesinin dışında şekillendirilemez. Sizlerin iradesiyle üstlendiğim bu görevi, 2019 yılından bu yana büyük bir sorumluluk ve onurla taşıyorum. Bugün bulunduğum yer, Mersin’e olan sorumluluğumu da sizlere verdiğim sözü de değiştiremez. Biz hukuka, adalete ve milletimizin vicdanına inanıyoruz. Başımız dik, vicdanımız rahat. Haklılığımızı hukuk önünde sonuna kadar savunacağız. Hemşehrilerim şunu bilsin: Mersin sahipsiz değildir. Mersin Büyükşehir Belediyesi görevinin başındadır.

Vahap Seçer