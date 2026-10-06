Son dakika | Vahap Seçer tutuklandı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de aynı operasyonda bugün tutuklandı.

3 BAŞKAN DA ŞAFAK OPERASYONU İLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi, 1 Ekim'de düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına alınmıştı. 3 isim de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

TBB'DE YENİ BAŞKAN SEÇİMİ YAPILACAK

Seçer hakkında tutuklama kararı verildiği için Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı için yeni bir seçim yapılacak.

Ekrem İmamoğlu'nun başkanı olduğu TBB'de tutuklama kararının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar seçilmiş ve Karalar'ın da tutuklanmasının ardından yeniden seçim yapılmıştı.

3. TBB BAŞKANI DA TUTUKLANDI

Son olarak seçilen 3. TBB Başkanı da tutuklandı. Başkanlık seçimi için tarih belirlenmesinin ardından yeniden seçim yapılacak. Son seçimde 446 Meclis Üyesinin oyunu alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer TBB Başkanı Seçildi.

Seçer'in rakibi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 311 oy aldı.