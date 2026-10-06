Son dakika | Mezitli Belediye Başkanı da tutuklandı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında tutuklama talep edilmişti. Abdullah Özyiğit'in ardından Ahmet Serkan Tuncer hakkında da tutuklama kararı verildi.

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANI DA TUTUKLANDI

Mersin'de belediyelere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de tutuklandı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in ardından Tuncer'in de tutuklanmasıyla soruşturmada iki belediye başkanı tutuklanmış oldu.

3 BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi, 1 Ekim'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Günler süren gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık işlemleri tamamlandı. Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer, tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi.

ABDULLAH ÖZYİĞİT'İN ARDINDAN TUNCER DE TUTUKLANDI

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in tutuklanmasının ardından Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ise adli süreci devam ediyor.