Son dakika | Başkanlar tutuklanmıştı! Ataşehir ve Eyüpsultan'da seçim tarihi belli oldu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş görevden uzaklaştırıldı.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in tutuklanmalarının ve görevden uzaklaştırılmalarının ardından her iki belediyede de başkan vekilliği seçiminin tarihi belli oldu. Ataşehir ve Eyüpsultan’da 10 Ekim Cumartesi günü başkan vekili seçilecek.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca Ataşehir İlçe Belediye Meclisinin, belediye başkan vekilini seçmek üzere 10 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da toplanması kararlaştırıldı.

Özmen de İçişleri Bakanlığının 6 Ekim tarihli kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisinin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 10 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te toplanacağı bildirildi.