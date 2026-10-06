Son Dakika | Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen ve 12 kişi tutuklandı

Ankara Adliyesi'ndeki savcılık ifadelerinin ardından aralarında Belediye Başkanı Özmen'in de bulunduğu 17 kişinin, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

ÖZMEN "İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA", "RÜŞVET ALMA" VE "ÖRGÜTE ÜYE OLMA" SUÇLARINDAN TUTUKLANDI

Belediye Başkanı Özmen çıkarıldığı hakimlikçe "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklandı. Diğer 12 şüpheli ise "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 13'e ulaştı.

28 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda zanlıların tamamı gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderilmişti.

11 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 28 şüpheli, Ankara Adliyesi'ne sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik, sevk edilen şüphelilerden 13'ünün tutuklanmasına, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

AA