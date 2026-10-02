Özgür Çelik Eyüpsultan Belediyesi'nin önünden seslendi: Fon vurgunu yapanlar sokakta dolaşırken...

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik olarak düzenlenen operasyon sonrası belediyenin önünden açıklamalarda bulundu. Çelik, "ceberrut bir iktidarla karşı karşıya" olunduğunu ifade ederek "Türkiye'yi şafak operasyonlarına alıştırmaya çalışıyorlar" dedi.

Son olarak Mersin'de daha sonrasında Eyüpsultan'da belediyelere düzenlenen operasyonlar için "Türkiye'de seçmen iradesine yapılan müdahaleler her gün yeni bir boyut kazanıyor" dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in çok kıymetli bir belediye bşkanı olduğunun altını çizen Özgür Çelik, Özmen'in icraatlerini sıraladı.

Mithat Bülent Özmen'in ana akım ve sosyal medyada baskı altında kaldığını söyleyen Çelik şunları söyledi:

"Bu baskılar karşısında iki şeyi şiar edinmiş birisi. Kendisiyle konuştuğumuzda iki noktanın altını çizdi. Dedi ki, 'Sayın Başkanım, 10-15 günde bir bir takım meseleleri Eyüpsultan kamuoyunda tartıştırıyorlar, baskı altına alma çabaları var. İki şey çok önemli; birisi kul hakkı, bir tanesi de şehri emin. 100 binnin züerinde insan oy verdi, üzerimde haakları var. İkincisi de, şehri emin demek, şehrin güvenilir insanı demektir. Bunun gereği olarak komşularımıza hizmet etme dışında hiçbir amacı olmayan insanlarız' dedi"

"KUL HAKKINA GİRMEKTİR"

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla Mithat Bülent Özmen dahil 28 kişinin gözaltına alındığını hatırlatan Özgür Çelik, bunun 'kul hakkına girmek' olduğunu aktardı. Çelik, "Bu uygulmalar yanlıştır, gerçekleştirenlere de faydası yoktur. Bu uygulamalardan bir an önce vazgeçirilmelidir" şeklinde konuştu.

"FON VURGUNU YAPANLAR SOKAKLARDA DOLAŞIRKEN..."

Çelik ayrıca, Özmen ve yanındakilerinin Ankara'ya götürüldüğünü söyledi. Çelik sözlerini şöyle tamamladı:

"Asrın yolsuzluğunda yaptıkları fon vurgunuyla vatandaşın üç kuruşuna göz dikip kendini zenginleştirenler sokakta elini kolunu sallayarak dolaşırken halka hizmet etmek dışında hiçbir amacı olmayan suçsuz günahsız insanlara yapılan bu uygulamayı milletimizin vicdanına bırakıyorum. Asla umutsuz değiliz. Dimdik ayaktayız. Günü geldiğinde hem İstanbul hem Eyüpsultan bu yapılanların karşılığını verecektir"

NE OLMUŞTU?

Türkiye yine bir şafak operasyonuna uyanmış ve AKP'nin yıllar sonra seçimde kaybettiği Eyüpsultan'ın belediye başkanı Mithat Bülent Özmen, gözaltına alındığı öğrenilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürttüğü soruşturmada Özmen ile birlikte 23'ü kamu görevlisi 28 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınanlar Ankara'ya götürülmüştü.