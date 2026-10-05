Son dakika | Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili hakkında tutuklama talebi
Ataşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında 14 şüpheli sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş dahil 5 kişi için tutuklama, 9 kişi için ise adli kontrol talep edildi.
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 14 kişi, tutuklama ve adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ
Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş, Leyla Terzi, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş ve Halim Bak, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
9 ŞÜPHELİ İÇİN ADLİ KONTROL TALEBİ
Aytekin Şahin, Ekrem Köse, Yusuf Karademir, Emrah Ayhan, Yağmur Kiraz, Gülsüm Aslan, Ersin Yıldırım, Mehmet Mustafa Karademir ve Murat Korkmaz ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
6 BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİNİN CHP’DEN AKP’YE GEÇMİŞTİ
Geçen hafta 6 belediye meclisi üyesinin CHP’den AKP’ye geçti. Ataşehir Belediye Meclisi’nde
CHP ile Cumhur İttifakı arasındaki fark 1’e düştü. CHP belediye meclis üyelerinin AKP'ye geçmesi üzerine Başkan Vekili Güneş, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:
Ataşehir’de seçmen iradesine yönelik müdahaleleri yakından takip ediyoruz. Ataşehir’in geleceğine Ataşehir halkı karar verir. 18 Meclis üyemizle beraber görevimizin başındayız. ‘’Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’’