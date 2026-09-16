Son Dakika | Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyonda 29 kişi tutuklandı

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında dördüncü dalga operasyon düzenlendi.

Soruşturmada, inşaat ve imar işleriyle ilgili belediye görevlileri ile müteahhitler arasında usulsüzlükler karşılığında elden ve banka yoluyla rüşvet alınıp verildiği, ayrıca belediye bünyesinde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

48 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında, aralarında Doğanbey Beldesi eski Belediye Başkanı Halil Çadır, Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Kocaer, Buca Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Sarıkaya, Seferihisar Belediyesi'nde görev yapan müdür, mühendis, mimar ve diğer belediye çalışanları, çeşitli şirketlerin sahipleri, yöneticileri ve çalışanları ile organize suç örgütü lideri veya mensubu olduğu değerlendirilen şüphelilerin de bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 11 Eylül'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 48 kişiden 47'si yakalandı.

29 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 47 şüpheli, dün sabah adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 36 kişi tutuklama, 10 kişi ise adli kontrol talebiyle dün 16.00 sıralarında hakimliğe sevk edildi.

Hakimlikçe yapılan sorguların ardından Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Kocaer, Buca Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Sarıkaya'nın da aralarında olduğu 29 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Doğanbey Beldesi eski Belediye Başkanı Halil Çadır'ın da aralarında olduğu 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (ANKA)