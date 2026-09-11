Son Dakika | Seferihisar Belediyesi'ne yeni operasyon: 48 kişiye gözaltı kararı

Seferihisar Belediyesi’ne yönelik soruşturmada İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,yeni operasyon düzenlendi.

İnşaat ve imar konularıyla ilgili belediye görevlileri ve müteahhitlerle iddialar üzerine yapılan operasyonda 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 43 kişi gözaltına alındı. (DHA)

NELER OLMUŞTU?

Seferihisar Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması 2026 Mayıs’ında başladı. İlk dalgada belediye personeli ve bazı kişiler gözaltına alındı. Bir kısmı tutuklandı.Haziran’da soruşturma genişledi. 17 Haziran’da Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

25 Haziran’daki operasyonda Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve birkaç başkan yardımcısı da dahil 25 kişi gözaltına alındı.

Yetişkin ve 12 kişi 30 Haziran’da tutuklandı. İçişleri Bakanlığı Yetişkin’i görevden uzaklaştırdı. Belediye Meclisi CHP’li Fuat Gümüş’ü başkanvekili seçti.Ağustos sonunda tutuklu başkan ile bir başkan yardımcısının şoförleri gözaltına alındı. 2 Eylül’de şoförlerden biri tutuklandı, diğeri ev hapsiyle serbest bırakıldı.