Seferihisar Belediyesi soruşturmasında 47 şüpheli adliyeye sevk edildi
İzmir’in Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürütülen “rüşvet” soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürütülen “rüşvet” soruşturması kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Eylül Cuma günü düzenlenen operasyon kapsamında 47 kişiyi gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında “rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı ve delil yok etme” suçlamalarının yanı sıra suç örgütüyle bağlantılı eylemler bulunduğu belirtildi.
Gözaltındaki 47 şüphelinin tamamının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.