Son dakika | Tunç Soyer iddianamesi 1 yıl sonra hazırlandı

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in cezaevindeki tutukluluk sürecine ilişkin iddianame, aylar süren bekleyişin ardından tamamlandı. Adli tatile girilmeden önce ailesinin ve avukatlarının aylar geçmesine rağmen iddianamenin hazırlanmamasına yönelik gösterdiği tepkilerin ardından, savcılık makamı adli tatilin sonlanmasıyla birlikte düzenlediği iddianameyi mahkemeye iletti.

TAHLİYE KARARINA RAĞMEN CEZAEVİNDEN ÇIKARILMAMIŞTI

Tunç Soyer, kooperatif soruşturması kapsamında ilk olarak 2 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanmıştı. Bu süreçte ailesi ve avukatları yöneltilen suçlamaların ve tutukluluk kararının haksız ve hukuk dışı olduğunu savundu. Yargılama sürecinde hakkında tahliye kararı verilmesine karşın Soyer cezaevinden tahliye edilmedi.

Tahliye kararından yaklaşık bir hafta-on gün öncesinde hakkında kooperatif davasından ikinci bir soruşturma daha başlatılmıştı. Avukatların "yedide yedi yol" olarak nitelendirdikleri bu ikinci soruşturma kapsamında 30 Aralık 2025 tarihinde bir tutuklama kararı daha verildi. Soyer, 30 Aralık 2025 tarihinden bu yana tahliye edilmeksizin cezaevinde tutulmaya devam etti.

AVUKATLARDAN SERT TEPKİ: YAPILAN HAKSIZLIĞIN AÇIKÇA KANITIDIR

İddianamenin mahkemeye sunulmasının ardından Tunç Soyer’in avukatları yazılı bir açıklama yaptı. İddianamede Soyer’e ayrılan kısmın yetersizliğine ve isnatların temelsizliğine dikkat çeken avukatlar şu ifadeleri kullandı:

"Bugün mahkemeye sunulan iddianame yapılan haksızlığın açıkça kanıtıdır. İddianamede Tunç Soyer hakkında sadece bir paragraf bulunmaktadır. 11 satırlık bu paragrafta Soyer'in Tüm Yerel-Sen kooperatifi için güvenlik konutlarında yaşayan hemşehrilerimiz... kooperatiflerde iddia edilen kimi suçlara yardım olarak değerlendirilmiştir. Bu iddianamedeki iddiaların da önceki iddialar gibi maddi gerçeği yansıtmadığı ve hukuka aykırı olduğu apaçık ortadadır. Bu nedenle artık bu haksız tutukluluğa son verilmesini talep ediyoruz."