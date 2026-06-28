Son Dakika | Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde ve yerin 12.7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD tarafından paylaşılan resmi verilere göre, sarsıntının büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.
Balıkesir'de gerçekleşen depremin saati 15:56 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak belirlendi.
DEPREMİN DERİNLİĞİ 12.7 KİLOMETRE
Kandilli Rasathanesi, depremin yerin 12.7 km kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi. Depremle ilgili koordinat ve zaman bilgileri şu şekilde paylaşıldı:
Büyüklük: 4.1
Yer: Sındırgı (Balıkesir)
Tarih: 28-06-2026
Saat: 15:56:12 TSİ
AFAD BÜYÜKLÜĞÜ 4 OLARAK AÇIKLADI
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan verilerde ise depremin 11.33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken, paylaşılan veriler ise şu şekilde:
Büyüklük: 4
Yer: Sındırgı (Balıkesir)
Tarih: 28-06-2026
Saat: 15:56:12 TSİ