Venezuela'daki deprem felaketinde ölü sayısı 1400'ü geçti! Halk enkazı çıplak ellerle kazıyor

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da önceki gün arka arkaya meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremde ölü sayısı artıyor. Başkent Caracas ve La Guaira bölgelerinde meydana gelen sarsıntılarda ölü sayısının 1400'ü geçtiği açıklandı.

Ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Jorge Rodriguez, ölü sayısının 1430'a ulaştığını söylerken; yetkililer 3200 kişinin yaralandığını ve 3100 kişinin de evsiz kaldığını duyurdu. Depremden kısa bir süre sonra USGS ise depremde ölü sayısının 10.000'i geçebileceğini duyurmuştu.

HALK EKİPMAN EKSİKLİĞİ VE YETKİLİLERİN YOKLUĞUNA TEPKİLİ

Uluslararası haber ajansları, deprem bölgesinde ekipman eksikliği yaşandığını ve yetkililerin bölgede bulunmadığını aktardı. Bu durumdan dolayı halkın tepkili olduğu belirtilirken, depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan La Guaira'da birçok sivilin, çöken binaların enkazını kazmak için kürek ve çıplak ellerini kullandığı bildirildi.

KAYIP SAYILARINDAKİ VERİLER

Çarşamba günü yaşanan depremden sonra aileleri tarafından en az 68.900 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Resmi verilere göre ise 55 binden fazla insanın kayıp olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN MADDİ HASAR TAHMİNİ

Cumartesi günü Birleşmiş Milletler, depremlerin 6,7 milyar dolarlık hasara yol açtığını tahmin etti. Yapılan açıklamada, bu miktarın Venezuela'nın GSYİH'sının %6'sına denk geldiği ifade edildi.