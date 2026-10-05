Son dakika | Mekke İttifakı’ndan kritik karar: Kolektif caydırıcılık önlemleri etkinleştirilecek

Mekke İttifakı bünyesindeki Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin toplantısı Riyad’da gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu katıldı. Toplantının ardından ittifakın genel sekreterliğine Pakistanlı Nauman Mahmood seçilirken, toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin ulusal mevzuata uygun şekilde Suudi Arabistan'a sağlanması ve hızla konuşlandırılması için tedbir alınmasına karar verildi.

STRATEJİK KOMİTE RİYAD’DA TOPLANDI

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi bugün Riyad’da gerçekleştirildi.

Toplantıya Hakan Fidan, Yaşar Güler ve Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.

MEKKE İTTİFAKI’NDA GENEL SEKRETER BELLİ OLDU

Mekke İttifakı toplantısı da sona erdi. Toplantının ardından Pakistanlı Nauman Mahmood, Mekke İttifakı’nın genel sekreteri seçildi.

“KOLEKTİF CAYDIRICILIK ÖNLEMLERİ ETKİNLEŞTİRİLECEK”

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Mekke Savunma İttifakı bünyesindeki Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin toplantısının ardından açıklama yaptı. Bin Selman, Krallık ve kutsal mekanlara yönelik saldırılara karşı ülkelerin dayanışma ve birliklerinin yeniden teyit edildiğini belirtti.

Prens Halid bin Selman, Krallık ve kutsal mekanlara yönelik saldırılara karşı ülkelerin dayanışmasının ve birliğinin yeniden teyit edildiğini ifade etti ve komitenin saldırılara ve bunlardan sorumlu olan herkese karşı İttifak çerçevesinde kolektif caydırıcılık önlemlerini etkinleştirme kararı aldığını açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman'ın açıklaması şöyle:

Mekke Savunma İttifakı bünyesindeki Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin Acil Toplantısı, Krallık ve kutsal mekanlara yönelik iğrenç saldırılara karşı ülkelerimizin dayanışmasını ve birliğini yeniden teyit etmiştir. Komite, saldırılara ve bunlardan sorumlu olan herkese yanıt olarak İttifak çerçevesinde kolektif caydırıcılık önlemlerini etkinleştirmeye karar vermiştir.

TOPLANTININ ARDINDAN HAKAN FİDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı kapsamında verimli bir gün geçirdiklerini belirterek, bu anlaşmanın kurumsallaşması için yapılan çalışmaların sonuna geldiklerini söyledi.

Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'nın ardından basına demeç verdi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaşması için planlanan bir toplantının zaten ajandalarında olduğunu aktaran Fidan, ancak Yemen ve Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandıklarını dile getirdi.

Fidan, toplantıda sekreteryanın yapısı, yeni genel sekreterin atanması ve onaylanması gibi bazı kurumsallaşmayla ilgili konuların görüşüldüğünü vurgulayarak, "İmza altına alınan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çok çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuna da geldik çok şükür." dedi.

Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki sorunun barışçıl ve diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabileceğini de masaya yatırdıklarını anlatan Fidan, "Suudi Arabistan'ın bu sorunun çözülmesine ilişkin gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var. Onu da tekrar dinleme imkanımız oldu. Birtakım görüşlerimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda ortaya koyduğu bir irade olduğuna dikkati çekerek, bu iradenin yansıması olarak birtakım kararlar aldıklarını kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da askeri, operasyonel ve teknik konularda çok verimli görüşler ortaya koyduğunun altını çizen Fidan, "Hem askeri ve teknik olarak kurumsal olarak neler yapılabilir? Nereye gidiyoruz? Mekke Savunma İttifakı'nda bizim kurumsallaşmamız aslında hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanı ile ilgili ne yapılabilir? Onları görüştük. Verimli bir gün oldu." değerlendirmesinde bulundu.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada şöyle denildi:

"Mekke Savunma İttifakı’nın kurumsal gelişiminin bir parçası olarak Komite, Pakistan İslam Cumhuriyeti'nden emekli Korgeneral Nauman Mahmood'u üç yıllığına Genel Sekreter olarak atamaya karar vermiştir. Taraflar, Genel Sekreter Mahmood'a yeni görevinde başarılar dileyerek, bu atamanın İttifak'ın ilerletilmesine ve hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağına duydukları güveni ifade etmişlerdir."

Tarafların Mekke ve Medine'nin hedef alınması teşebbüsünü ve Suudi Arabistan'daki şehirler ile sivil ve ekonomik tesislere yönelik devam eden saldırıları en sert şekilde kınadığı aktarılan açıklamada, "(Taraflar) Suudi Arabistan’ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı veya tehdidi kesinlikle reddettiklerini teyit etmişlerdir" denildi.

Açıklamada, üç ülkenin Silahlı Kuvvetlerinin teyakkuz ve hazırlık durumu ile Suud, Arabistan'a yönelik tehdit ve saldırılara karşı ülkenin güvenliği ile toprak bütünlüğünü korurken sergiledikleri profesyonellik ve yüksek yetkinliği takdirle karşıladıkları aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Komite, toplantı öncesinde yapılan siyasi ve askeri istişarelerin sonucunu değerlendirerek kendisine sunulan önerileri onaylamış ve Mekke Savunma İttifakı’nın kollektif savunmaya ve tehditlerle birlik içinde mücadeleye yönelik güçlü taahhüdü yansıttığını teyit etmiştir. Komite, kollektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyi, bu çerçevede, Tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır."

Tarafların, her bir tarafın güvenliğinin üç ülkenin kolektif güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu yinelediği belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamındaki taahhütlerin pratik tedbirlere dönüştürülmesinin, kollektif savunmaya olan bağlılığın güvenilirliğini yansıttığı, caydırıcılığın etkinliğini güçlendirdiği ve üç ülkenin güvenlik, egemenlik ve toprak bütünlüklerinin Anlaşma hükümlerine uygun şekilde savunulmasına yönelik birlik ve kararlılığı ortaya koyduğu teyit edilmiştir" denildi. (AA-ANKA)