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Husiler'in saldırılarının ardından ABD'den Suudi Arabistan uyarısı

Husilerin saldırılarının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki vatandaşlarına "dikkatli olun" çağrısı yaptı.

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Husiler'in saldırılarının ardından ABD'den Suudi Arabistan uyarısı

Yemen'de faaliyet gösteren Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürerken ABD Dışişleri Bakanlığından bölgedeki vatandaşlarına kritik bir çağrı geldi.

ABD'DEN BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

Bakanlıktan yapılan açıklamada İran destekli Husilerin düzenlediği füze saldırılarına dikkat çekilirken Suudi Arabistan'daki ABD vatandaşlarından riskli bölgelerden uzak durmaları istendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şunlara yer verildi:

"Suudi Arabistan'daki mevcut güvenlik durumu ve ülkeye yönelik olası insansız hava aracı (İHA) ya da füze saldırıları riski nedeniyle ABD Temsilciliği, tüm ABD vatandaşlarını teyakkuzda kalmaya ve Suudi Arabistan Sivil Savunma yetkililerince yayımlanan ulusal uyarılar doğrultusunda hareket etmeye önemle davet etmektedir. Aşağıda önerilen “Alınması Gereken Tedbirler”i uygulayınız."

HUSİLER'DEN SALDIRI SİNYALİ

Öte yandan Husiler, Suudi Arabistan hava sahasında faaliyet gösteren sivil hava yolu şirketlerine bu ülkenin hava sahasının "güvenli olmadığı" uyarısında bulunarak, bölgenin silahlı saldırılara sahne olacağını öne sürdü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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