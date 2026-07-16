Son Dakika | Özel sektör öğretmenlerine polis müdahalesi! Ankara'da yeniden eylem başlatmışlardı

Açlık grevlerini geçtiğimiz günlerde sonlandıran özel sektör öğretmenleri, taban maaş hakkı ve atama mağduriyetlerinin giderilmesi talebiyle yeniden Ankara'da bir araya geldi. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısıyla bir araya gelen öğretmenler, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklamada bulundu.

TERS KELEPÇEYLE GÖZALTI!

Açıklama sonrası Milli Eğitim Bakanlığı önüne yürümek isteyen öğretmenlere polis müdahale etti. Müdahale sırasında öğretmenler yerlerde sürüklendi.

Ters kelepçeyle gözaltına alınan öğretmenler var.

ANNE ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Ters kelepçeyle gözaltına alınan öğretmenlerden biri de Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali oldu. Edebali'nin gözaltına alınmasına bir annenin engel olmaya çalıştığı da görüldü.

NE OLMUŞTU?

Özel sektör öğretmenleri, taban maaş uygulamasının hayata geçirilmesi ve atama mağduriyetlerinin giderilmesi talebiyle Ankara'da iki hafta boyunca eylem düzenlemişti. Öğretmenler sık sık polis müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Açlık grevi de yapan özel sektör öğretmenleri, başkentte düzenlenen NATO Zirvesi nedeniyle güvenlik gerekçesiyle eyleme ara vermişlerdi.

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