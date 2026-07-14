Özel sektör öğretmenleri talepleri için yeniden Ankara'da eylemde! Açlık grevini sonlandırmışlardı...

Taban maaş uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi ve atama mağduriyetlerinin giderilmesi talebiyle daha önce Ankara'da iki hafta boyunca eylem gerçekleştiren ve açlık grevi yapan özel sektör öğretmenleri yeniden başkente geldi. Öğretmenler, Milli Eğitim Komisyonu'nun toplandığı gün Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın Ankara temsilciliği önünde bir araya geldi.

Öğretmenler, taban maaş uygulamasının yürürlüğe girmesi ve atama mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin taleplerinin de komisyon gündemine alınmasını istedi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Aksoy, öğretmenlerin Ankara'da engellemelerle karşılaştığını belirterek, "Öğretmenler Ankara'nın çeşitli sokaklarında polis tarafından tutuluyor. Macron koşacak diye düzenlenen parklar öğretmenlere kapatılıyor" dedi.

Sendika, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Milli Eğitim Komisyonu toplantısı için memleketin dört bir yanından gelen öğretmenleriz. Bugün toplanacak olan Millî Eğitim Komisyonu'nda haklarımızın yasal güvence altına alınması, taleplerimizin komisyon gündemine eklenmesi için hâlâ geç değil. Biz yalnızca kendi haklarımız için değil, kamusal ve nitelikli eğitim için ses yükseltiyoruz."

Sendika, taleplerini ise şöyle sıraladı:

* Taban maaş hakkının yasal güvence altına alınması,

* Mülakat mağduru öğretmenlerin atamalarının yapılması.

Öğretmenler, sendika binası önündeki açıklamanın ardından Madenci Anıtı'na yürüyüş düzenleyecek.

NE OLMUŞTU?

Öğretmenler, aynı taleplerle daha önce Ankara'da iki hafta süren bir eylem gerçekleştirmiş, açlık grevine de başlamıştı.

Açlık grevinin 13. gününde sendikanın Ankara Temsilciliği önünde yaptıkları açıklamada, yanlarında bulunan aileleri ve yakınlarının sorumluluğunu hissettiklerini, NATO Zirvesi nedeniyle uygulanan yasaklar ve oluşan koşullar nedeniyle eylemlerine ara verdiklerini duyurmuşlardı.