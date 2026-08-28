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Halk TV Türkiye Son Dakika | Manifest'in kurucusu Tolga Akış tutuklandı

Son Dakika | Manifest'in kurucusu Tolga Akış tutuklandı

Manifest grubunun ve Hypers ajansının kurucusu Tolga Akış, 'müstehcen görüntü yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlama ve yayınlamaya aracılık etme' suçlamasıyla tutuklandı.

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Son Dakika | Manifest'in kurucusu Tolga Akış tutuklandı
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Dün gözaltına alınan Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış tutuklandı.

Manifest grubunun ve Hypers ajansının kurucusu olan ünlü menajer Tolga Akış dün gözaltına alındı. Akış hakkında 'müstehcenlik', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Tolga Akış emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tolga Akış savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Akış, 'müstehcen görüntü yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlama ve yayınlamaya aracılık etme' suçlamasıyla tutuklandı.

Son Dakika | Manifest'in kurucusu Tolga Akış tutuklandı - Resim : 1

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, ünlü menajer Tolga Akış, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. O anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

Son Dakika | Manifest'in kurucusu Tolga Akış gözaltındaSon Dakika | Manifest'in kurucusu Tolga Akış gözaltında
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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