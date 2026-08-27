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Halk TV Türkiye Son Dakika | Manifest'in kurucusu Tolga Akış gözaltında

Son Dakika | Manifest'in kurucusu Tolga Akış gözaltında

Manifest grubu ve Hypers ajansının kurucusu Tolga Akış, “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

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Son Dakika | Manifest'in kurucusu Tolga Akış gözaltında
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Manifest grubu ve Hypers ajansının kurucusu Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Tolga Akış'ın, “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla gözaltına alındığı bildirildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında menajer Tolga Akış müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla gözaltına alınmıştır.”

Son Dakika | Manifest'in kurucusu Tolga Akış gözaltında - Resim : 1

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

İhsan Yalçın'ın haberine göre, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Tolga Akış şu anda sağlık kontrolü için hastaneye götürülüyor. Sağlık kontrolünden sonra da sorgu için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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