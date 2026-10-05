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Halk TV Türkiye Son Dakika | Marmaray'da intihar: Seferler tek hata indirildi

Son Dakika | Marmaray'da intihar: Seferler tek hata indirildi

Son dakika haberi... Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda kimliği belirsiz bir kişi intihar etti. Olay nedeniyle seferler tek hatta indirildi.

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Son Dakika | Marmaray'da intihar: Seferler tek hata indirildi
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İstanbul Sirkeci'deki Marmaray İstasyonu'nda intihar olayı meydana geldi.

Akşamüzeri yaşanan olay nedeniyle seferlerin tek hat üzerinden yapıldığı belirtildi.

MARMARAY'DA İNTİHAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Marmaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Yolcularımız, Sirkeci istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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