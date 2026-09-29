Metroda intihar girişimi yaşandı: Seferler durduruldu

Ankara Metrosu'nun Ümitköy durağında yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu ve Koru-Bilkent istasyonları arasında alternatif servis uygulamasına geçildi.

EGO Genel Müdürlüğü, saat 18.21'de Ümitköy Metro hattına izinsiz giriş yaşandığını açıkladı.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Olayın ardından EGO Genel Müdürlüğü Koru ile Bilkent istasyonları arasında ulaşımın aksamaması için otobüs seferlerini devreye soktuğunu açıkladı. EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli Vatandaşlarımız, Saat 18.21’de Ümitköy Metro hattına izinsiz giriş yaşanması nedeniyle, Koru–Bilkent Metro istasyonları arasında alternatif servis uygulamasına geçilmiştir.

Vatandaşlarımızın ulaşımının aksamaması amacıyla bölgede ilave otobüs seferleri planlanmaktadır. Adli ve idari süreç tamamlandıktan sonra metro seferleri normale dönecektir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz"