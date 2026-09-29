Şiddet görmüş, 56 kez şikayet etmişti! Balkondan düştü, kocası intihar dedi: Karar açıklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 11 Mart'ta meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki eşi Okan Güler ve iki arkadaşı tarafından 4'üncü kattaki dairenin balkonundan aşağı atılarak ağır yaralandığını öne süren 30 yaşındaki Aylin Güler'in davasında sanıkların yargılanmasına başlandı.

Tutuklu yargılanan koca Okan Güler ile arkadaşları Atılım Ekren ve Emine Acar Ekren hakkındaki suçlamaları reddedip olayın intihar olduğunu iddia ederken, aynı zamanda boşanma aşamasındaki eşine tokat attığını da itiraf etti. Aylin Güler ise eşinin kendisini bacaklarından tutarak balkondan attığını söyledi ve "Okan'ı 56 kez emniyete şikayet ettim... Annemi de öldürmekle tehdit etti... Bana çok sayıda tokat attı" dedi.

Çiftin 9 yaşındaki çocukları da babasının annesine fiziki şiddet uyguladığını söylerken, Aylin'in annesi E.K. de kızının sistematik olarak sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldığını belirtti.

Mahkeme heyeti ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

BALKONDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

Olay, 11 Mart'ta saat 08.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Bahçelievler Mahallesi 509/6 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Balkondan düşerek ağır yaralanan Aylin Güler, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

8 YAŞINDAKİ KIZLARI DEVLET KORUMASINA ALINMIŞ

Tedavisinin ardından taburcu olan Güler'in, şiddet gördüğü eşi Okan Güler ile boşanma aşamasında olduğu ve bir süre önce babasının evine döndüğü anlaşıldı. Çiftin daha önce defalarca polise başvurduğu ve bu süreçte 8 yaşındaki kızlarının geçici süreyle devlet korumasına alındığı da tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Soruşturma kapsamında 34 yaşındaki Okan Güler ile kendisiyle birlikte hareket ettikleri iddia edilen 42 yaşındaki Atılım Ekren ve 48 yaşındaki Emine Acar Ekren gözaltına alınarak tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ardından Okan Güler ve birlikte hareket ettikleri iddia edilen 2 kişi hakkında hazırladığı iddianameyi tamamladı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ardından Okan Güler ve birlikte hareket ettikleri iddia edilen 2 kişi hakkında hazırladığı iddianameyi tamamladı. Sanıklardan Okan Güler hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs suçunun tasarlayarak işlenmesi' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'İştirak halinde nitelikli ısrarlı takip' suçundan 2 yıla kadar, 'Silahla birden fazla kişi tarafından birlikte eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7 yıla kadar, 'Silahlı yağma' suçundan 15 yıla kadar, 'Eşe karşı basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar, 'Birlikte silahlı yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianame Atılım Ekren hakkında 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçuna iştirakten' ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Cebir ve hile ile silahla birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna iştirakten' 7 yıla kadar hapis ve 'İştirak halinde ısrarlı takip' suçundan 2 yıla kadar hapis istendi.

Emine Acar Ekren hakkında ise 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra Aylin Güler ve taraf avukatları katıldı.

" TOKAT ATIP 'REZİLLİK ÇIKARMA' DİYE BAĞIRDIM"

Duruşmada ilk söz Okan Güler’e verildi. Üzerine atılı tüm suçlamaları reddedip üstüne bir de boşanma aşamasındaki eşine tokat attığını söyleyen Okan Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Boşanma davası açılmıştı. Aramızda sürekli problemler oldu. Kendisinden 3,5 ay haber alamadım. Eşim, emniyete giderek kendisini tehdit ettiğim iddiasıyla ifade vermiş. Polis karakolunun önünde eşimi gördüm ve onu takip ettim. Kızımın çocuk esirgeme kurumuna götürüldüğünü öğrendim. Eşimi arayıp kızımızı kurumdan almak için aradım ama kabul etmedi. Sonrasında ortak arkadaşlarımızın araya girmesiyle diğer sanıkların evine gittik. Aramızda tartışma çıktı ve Aylin biber gazı sıktı. Ben de tokat atıp 'Rezillik çıkarma' diye bağırdım. 'Sen beni öldürecek misin?' diye bağırdı. Yanımda silah ve bıçak yoktu. Yine tartışmaya başladık. Sigara içmek için Atılım ile birlikte balkona çıktı. Ben de tuvalete gittim. Sonra Emine, 'Aylin intihar etti koş' diye bağırdı. Atılım balkon eşiğinin oradaydı. Aylin'i yerde yatarken gördüm, düşerken görmedim"

Duruşmada söz verilen diğer tutuklu sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek Aylin Güler'in intihar girişiminde bulunduğunu savunup tahliye talebinde bulunduğu öğrenildi.

"BACAKLARIMDAN TUTUP ATTI"

Duruşmada söz verilen Aylin Güler, Okan Güler'i tam 56 kez emniyete şikayet ettiğini belirtip, "Annemi de öldürmekle tehdit etti" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"'Her şey güzel olacak' diye sürekli umut veriyordu. Okan'ı 56 kez emniyete şikayet ettim. Annemi de öldürmekle tehdit etti. Beni, onu aldatmakla suçluyordu. Bir gece arayıp 'Gelmezsen kızı öldüreceğim, kaybedecek bir şeyim' yok dedi. Atılım, çocuk esirgeme kurumunda bulunan kızını almasına yardım etmek için aracı oldu. Onunla buluştuğumuzda yanında Okan da vardı. Aramızda tartışma çıktı ve bana çok sayıda tokat attı. Ben de biber gazı sıktım. Sonra beni Atılım'ın evine götürüp dövdü. Bir süre sonra 'Seni bu evden çıkarmayacağım' dedi. Atılım ve Okan balkona sigara içmeye çıkmıştı. Ben de çıktım. Tartışma çıkınca beni bacaklarımdan tutup balkondan aşağıya attı"

AYLİN'İN ANNESİ: KIZIM SÖZLÜ VE FİZİKİ ŞİDDETE MARUZ KALDI

Duruşmada tanıklara da söz verildi. Çiftin 9 yaşındaki çocukları, babasının annesine fiziki şiddet uyguladığını söyledi. Tanık sıfatıyla dinlenilen Aylin'in annesi E.K. de kızının sistematik olarak sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldığını belirtti.

KARAR AÇIKLANDI

Savunma ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Heyet, dosyadaki eksiklerin giderilmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi. (DHA)