Son Dakika | Karadeniz'de Türk sahipli gemiye saldırı! 2 denizci öldü

Karadeniz’de tahıl taşıyan Türk sahipli ROYAD MAMMADOV’un drone ile vuruldu. Romanya makamları, geminin olayın ardından battığını, 11 mürettebatın kurtarıldığını, 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

YARALILAR HELİKOPTERLE ALINDI

Romanya'nın tanınan haber sitelerinden digi24'ün haberine göre; Yaralı denizciler, Romanya İçişleri Bakanlığına bağlı helikopterle bölgeden alındı. Durumu iyi olan mürettebatlar arama kurtarma gemileri tarafından kurtarıldı.

GEMİ UKRAYNA’DAN İTALYA’YA GİDİYORDU

Romanya basınına göre ROYAD MAMMADOV, Ukrayna’nın İsmail Limanı’ndan hareket etmişti ve İtalya’ya doğru ilerliyordu. Olayın Romanya kıyılarına yaklaşık 20 deniz mili mesafede yaşandığı belirtildi.

KARADENİZ’DE GEMİLERE PEŞ PEŞE SALDIRI

Karadeniz ve çevresinde son aylarda ticari gemilere yönelik saldırılar art arda gündeme geldi. Temmuz ayında Taganrog Limanı’na düzenlenen saldırıda Türk bayraklı Sabahat Telli tankerinin de vurulduğu belirtilmişti. Aynı ay Odessa açıklarında Türk şirketine ait Atlas Bey adlı gemi İHA saldırısına uğramış, gemideki mürettebat tahliye edilmişti.

22 Temmuz’da ise Mv Reyhan Sarı adlı Türk bayraklı kargo gemisi Karadeniz’de saldırıya uğramış, olayda bir Türk denizci hayatını kaybetmiş, 3 personel yaralanmıştı. Ağustos ayında da NADEZHDA adlı Ro-Ro gemisi Novorossiysk açıklarında drone saldırısının hedefi olmuş, saldırıda 4 mürettebat yaralanmıştı. Yine aynı bölgede MV Güllük adlı Türk bayraklı kuru yük gemisinin yaşam mahalline İHA isabet etmiş, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştı.