Rusya Karadeniz'deki çözüme "hayır" dedi!

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerde Karadeniz başlığında yeni bir kriz ortaya çıktı. Moskova, Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in bölgede ateşkes sağlanmasına yönelik çalışmalarından haberdar olduğunu açıklarken, mevcut şartlarda herhangi bir anlaşmaya sıcak bakmadığını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Türkiye ile BM’nin yeni bir Karadeniz girişimi üzerinde çalıştığına ilişkin açıklamaları değerlendirdi. Peskov, Kiev’in tutumunu gerekçe göstererek kısa vadede ateşkes ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

Peskov, “Ukrayna tarafı uzlaşmaz tutum sergilediği için Karadeniz’de ateşkes şu an mümkün değil” dedi.

"GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Ancak Moskova’nın diplomatik temas ihtimalini tamamen reddetmediğini de belirten Peskov, Karadeniz’in güvenliğine ilişkin Türkiye’nin yanı sıra Hindistan ve Mısır ile de görüşmeye hazır olduklarını ifade etti. Kremlin Sözcüsü, “Şimdilik temas yok fakat Karadeniz güvenliği için Türkiye, Hindistan veya Mısır ile görüşmeye hazırız” açıklamasını yaptı.

"UKRAYNA'YA SİLAH TAŞIYAN GEMİLER DURDURULSUN"

Peskov, Karadeniz’de olası bir ateşkesin yalnızca ticari gemilerin güvenliğini kapsamasının yeterli olmayacağını savundu. Moskova’nın anlaşmanın kapsamını daha geniş tutmak istediğini belirten Peskov, özellikle Ukrayna’ya deniz yoluyla silah sevkiyatının kesilmesini şart koştu.

Peskov, “Anlaşma çok boyutlu olmalı. Burada sadece ticari gemilerin güvenliği söz konusu değil. Karadeniz limanları üzerinden Ukrayna’ya silah temin edilmemesi çok önemli. Kiev’in savaşı sürdürmesi için silah taşıyan gemiler durmalı” ifadelerini kullandı.

PUTİN DE ATEŞKESE KAPIYI KAPATTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Karadeniz’de yakın zamanda ateşkes ilan edilmesinin mümkün olmadığını savundu. Uluslararası Valday Tartışma Kulübü’nün yıllık toplantısında konuşan Putin, Moskova’nın Kiev ile bu konuda pazarlık yapma niyetinde olmadığını söyledi.

Putin, “Ukrayna ile pazarlık yapmak niyetinde değiliz. Biz Karadeniz’de onlara hizmet veren gemileri vurmaya devam edeceğiz” dedi.

Rus lider ayrıca, Ukrayna’nın Rusya içindeki petrol tesislerine yönelik saldırılarının durdurulması karşılığında Ukrayna’ya ait gemilere geçiş izni verilmesi şeklindeki bir düzenlemeyi de kabul etmeyeceklerini belirtti.

PUTİN'DEN BATI'YA NÜKLEER SİLAH MESAJI

Putin’in açıklamalarının en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Batılı ülkelere yönelik nükleer savaş iması oldu.

Moskova’nın Ukrayna savaşı konusunda Batı’nın taleplerine boyun eğmeyeceğini söyleyen Putin, savaşın giderek daha kritik bir aşamaya geldiğini belirtti. Rus lider, atılacak bazı adımların dünya açısından büyük bir yıkıma yol açabileceğini savundu.

Putin, “Savaşın gidişatı her geçen gün çok daha kritik hal alıyor. Atılacak adımlar dünyayı görülmemiş bir yıkıma sürükleyebilir. Dünyada birkaç ülkenin elinde gezegenimizdeki tüm canlıları yok edebilecek silahlar olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden her an her şey olabilir” ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca Rusya’nın Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad bölgesine yönelik bir saldırı düzenlenmesi halinde Moskova’nın elindeki tüm silahları kullanmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

ÇEHOV GÖNDERMESİ

Rus lider, nükleer silah imasını ise ünlü Rus yazar Anton Çehov’un tiyatro eserleriyle ilişkilendirilen “duvardaki tüfek” ilkesi üzerinden yaptı.

Putin, “Tiyatro oyununda ne vardı? Duvarda asılı bir tüfek... Oyunun senaryosunda o tüfek orada asılı duruyorsa, son perde inmeden önce mutlaka patlar” diyerek Batı’ya mesaj verdi.

KİEV'DEN DÖRT AYRI ATEŞKES ÖNERİSİ

Moskova ile Kiev arasındaki görüş ayrılığı sürerken Ukrayna cephesinden de diplomatik girişimlere ilişkin yeni açıklama geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Türkiye, Hindistan, Mısır ve ABD’nin savaşın sona erdirilmesine yönelik dört ayrı ateşkes önerisi sunduğunu açıkladı.

Sybiha, Kiev’in bu taslakları değerlendirdiğini ve teklifler arasında Hindistan’ın sunduğu planın kapsam bakımından öne çıktığını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı, “Bunların arasında en kapsamlı olanı Hindistan’ın sunduğu teklif. Ukrayna olarak hem enerji altyapısına yönelik saldırıların kesilmesine hem de Karadeniz’de ateşkese hazırız. Ancak bu iki unsurun paket halinde, birlikte ele alınması şart” dedi.

Sybiha, Ankara ve Kahire tarafından hazırlanan önerilerin özellikle Karadeniz üzerinden gerçekleştirilen tahıl sevkiyatının güvence altına alınmasına odaklandığını aktardı. Washington’ın teklifinin ise enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulmasını hedeflediğini belirtti.

KIŞ SALDIRISI İÇİN BİN SİLAH İDDİASI

Diplomatik girişimlerin sonuçsuz kalma ihtimali tartışılırken, Rusya’nın kış aylarında Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik büyük bir saldırı hazırlığında olduğu iddiası gündeme geldi.

New York Times’ın haberine göre Moskova, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna’ya yönelik en kapsamlı enerji saldırılarından birini düzenlemeye hazırlanıyor. İddiaya göre Rusya, elektrik, ısıtma ve su altyapısını hedef almak üzere yaklaşık bin füze, insansız hava aracı ve bomba kullanmayı planlıyor.

"SALDIRI ÜÇ AŞAMADAN OLUŞUYOR"

Haberde söz konusu saldırı planının üç aşamadan oluştuğu öne sürüldü.

İlk aşamada Ukrayna’nın Avrupa’dan elektrik ithalatını sağlayan batıdaki trafo merkezlerinin hedef alınması planlanıyor. İkinci aşamada hidroelektrik santrallerinin vurulması, üçüncü ve en kritik aşamada ise Ukrayna’daki üç faal nükleer santralin elektrik şebekesine bağlanmasını sağlayan tesislerin hedef alınması öngörülüyor.

Bu son aşamanın hayata geçirilmesi halinde nükleer santrallerin elektrik şebekesinden çıkarılması ve Ukrayna’nın enerji sisteminin daha da ağır bir darbe alması amaçlanıyor.

BAŞKENTE AĞIR DARBE İNDİREBİLİR

İddiaya göre Rusya’nın planı özellikle Kiev, Harkiv ve Odesa’yı ağır biçimde etkileyecek. Bu kentlerde elektrik kesintilerinin yüzde 90’a kadar çıkabileceği, buna bağlı olarak ısıtma kapasitesinin de ciddi şekilde düşebileceği belirtiliyor.

Planın uygulanması halinde Ukrayna’nın kış aylarında geniş çaplı elektrik, ısınma ve su sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceği ve bunun ciddi bir insani krizi tetikleyebileceği değerlendiriliyor.