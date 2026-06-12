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Halk TV Türkiye Son dakika | Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis cezası

Son dakika | Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis cezası

Kadın hakimi makamında silahla vuran savcıya 15 yıl hapis cezası verildi.

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Son dakika | Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis cezası
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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi hakimi Aslı Kahraman’ı odasında silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan’ın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında karar açıklandı.

KADIN HAKİMİ VURAN SAVCIYA 15 YIL HAPİS CEZASI

Sanık savcı Muhammet Çağatay Kılıçarslan’a toplam 15 yıl hapis cezası verdi. Kılıçarslan "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Son dakika | Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis cezası - Resim : 1

Mahkeme Kılıçaslan'a "cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "silahla ve zincirleme şekilde tehdit" 10'ar ay ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası daha verdi. Ancak sanığın daha önce sabıka kaydı bulunmamasından dolayı bu suçlardan aldığı toplam 3 yıl 4 ay hapis cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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Verilen hapis cezası miktarı ve suçun niteliği göz önünde bulundurularak sanık savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan’ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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