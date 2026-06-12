Kadın hakimi vuran savcı davanın savcısını işi bilmemekle suçladı

İstanbul Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli hakim Aslı Kahraman'ı odasında silahla ateş ederek yaralayan Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, ikinci kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada esasa ilişkin mütalaa kamuoyuna duyuruldu.

Saldırıya ilişkin hazırlanan mütalaayı beğenmeyen Kılıçaslan, yaklaşık 45 dakika savcıya ve medyaya eleştiri yaptı. Hakim kızarak Kılıçaslan'ı uyardı.

KADIN HAKİMİ VURAN SAVCI DAVANIN SAVCISINI İŞİ BİLMEMEKLE SUÇLADI

Duruşmada mütalaasını sunan savcılık, sanık Muhammed Çağatay Kılıçarslan hakkında 5 ayrı suçtan ceza talep etti. Kılıçarslan'ın; 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal', 'silahla ve zincirleme şekilde tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' ve 'ısrarlı takip' suçlarından ötürü 20 yıldan 42 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Olay gününe ilişkin detaylarda, sanığın ilk ateşinin ardından ikinci kez ateş etmek istediği, ancak odada bulunan adliye çaycısı Yakup K.’nin müdahalesiyle engellendiği ve hakim Kahraman'ın bu sayede yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.

Mütalaanın açıklanmasının ardından savunma yapan tutuklu sanık savcı Kılıçarslan, duruşma savcısına yönelik sert ifadeler kullandı. İddianamenin doğrudan mütalaaya kopyalandığını ileri süren Kılıçarslan, "Belli ki savcı bu işi çok bilmiyor, işten bir haber. İlk celseden sonra tutuklu yargılanmama gerek yoktu" dedi.

"Tutuklu bir dosyada iki buçuk ay sonrasına duruşma günü verildi ve ara celsede savcı beyin mütalaasını sunması istendi. Duruşmaya iki gün kala; ben hiç duruşma savcılığı yapmadım, soruşturma savcılığı yaptım ancak duruşma savcısı, 68 gün sonra iddianameyi önümüze kopyala-yapıştır şekilde koydu. Belli ki savcı bu işi çok bilmiyor, işten bir haber. Sevgili babam 30 yıl bu mesleğe hizmet etti. Yani müsnet suçtan yargılanmamı anlamıyorum. Herkesin huzurunda çelişkiler, yalanlar var. İlk celseden sonra tutuklu yargılanmama gerek yoktu"

Duruşma savcısının şahsına yönelik konuşmaması konusundaki uyarısı üzerine mahkeme başkanına dönen sanık, "Rica ediyorum, bu savcıyı susturur musunuz?" diyerek salonda gerginliğe yol açtı. Savcının hukuku çiğnediğini savunan Kılıçarslan, "Savcı, 68 günde kopyala-yapıştır yapmayı becerebilmiş. Medyadan ve sosyal medyadaki ergenlerden korktuğu için bu mütalaayı verdi" şeklinde konuştu.

HAKİM UYARDI: HERKESİ ELEŞTİRDİN ARTIK SAVUNMA YAP

Kılıçarslan savunmasında ayrıca medyayı durumu manipüle etmekle, mağdur hakim Aslı Kahraman'ı ise mahkemede "fasa fiso olaylar anlatmakla" suçladı. İlişkileri sırasında hakimin telefonuna gizlice girdiğini de itiraf eden sanık, gördüğü bazı mesajlar üzerine aralarında tartışma çıktığını belirtti.

Sanığın eleştirilerini sürdürmesi üzerine araya giren Mahkeme Başkanı, "45 dakikadır savunma yapıyorsun, herkesi eleştirdin. Artık mütalaaya karşı savunma yap" diyerek sanığı uyardı. (DHA)