Halk TV Türkiye Son Dakika | İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Son Dakika | İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem İzmir Foça’da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece saatlerinde Gaziantep Nurdağı da 4,6 ile sallanmıştı. İlk belirlemelere göre iki bölgede de olumsuzluk yaşanmadı.