Son Dakika | İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem
İzmir Foça’da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece saatlerinde Gaziantep Nurdağı da 4,6 ile sallanmıştı. İlk belirlemelere göre iki bölgede de olumsuzluk yaşanmadı.
İzmir’in Foça ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı, yerin 7,54 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Depremin merkez üssünün Foça’ya 9,77 kilometre mesafede olduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Gece saatlerinde Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin 7,01 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bölgede olumsuz bir durum tespit edilmediğini açıkladı.
AFAD'IN AÇIKLAMASI
AFAD'ın paylaşımı da şöyle:
"Büyüklük:3.7 (Ml) Yer:Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.77 km] Foça (İzmir) Tarih:2026-06-13 Saat:12:22:50 TSİ Enlem:38.63333 N Boylam:26.64194 E Derinlik:7.54 km"
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 13, 2026
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.77 km] Foça (İzmir)
Tarih:2026-06-13
Saat:12:22:50 TSİ
Enlem:38.63333 N
Boylam:26.64194 E
Derinlik:7.54 km
Detay:https://t.co/IN51vDlDPW@afadbaskanlik