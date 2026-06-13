Naci Görür ve Osman Bektaş aynı bölgedeki deprem tehlikesini açıkladı: Levha içleri parçalanacak

AFAD, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Olumsuz bir durumun yaşanmadığını açıklayan AFAD, saat 00.08'de meydana gelen depremin Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da hissedildiğini belirtti.

Uzun süredir Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği 11 ilde sarsıntıların yaşanması soru işaretlerine neden oldu. Tedirgin eden depremlerin ardından bölgedeki fayların durumunu değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Osman Bektaş, 6 Şubat'taki felaketten bu yana gerilimin henüz boşalmadığına dikkat çekerken levhaların kırılmayı sürdüreceğini vurguladı.

NACİ GÖRÜR VE OSMAN BEKTAŞ AYNI BÖLGEDEKİ DEPREM TEHLİKESİNİ AÇIKLADI

Gaziantep, Kuzoluk-Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmentleri arasında yaşanan depremin tam levha sınırı ve kenarlarında meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki yapısal kırılmalara dikkat çekti.

Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin bölgedeki yer kabuğu üzerindeki büyük etkisinin devam ettiğini vurgulayarak, "Korkarım, 6 Şubat Depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Osman Bektaş Gaziantep'te meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki sarsıntının, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası süren gecikmiş artçı depremler (viskoelastik stres transferi) kapsamında değerlendirilebileceğini ifade etti. Hatay ve Gaziantep için deprem tehlikesinin sürdüğünü belirtti.

Bölgedeki gerilmenin henüz bitmediğinin altını çizen Prof. Dr. Osman Bektaş, "Bu durum, Ölü Deniz Fay Zonu'nun gerilmelerini henüz tamamen boşaltmadığına işaret eden göstergelerden biri olabilir" dedi.

Fayın Amik Ovası'na doğru uzanan güney segmentlerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini hatırlatan Bektaş, vatandaşların paniğe kapılmaması adına şu notu da ekledi:

"Ancak tek bir M4.6 depremi, yaklaşan büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanmamalıdır. M3-4 artçılar sürebilir."

"GERİLMELER HENÜZ BOŞALMADI... LEVHALAR İÇLERİ PARÇALANACAK"

İki deprem uzmanının paylaşımlarındaki ifadeleri şu şekilde:

Osman Bektaş:

HATAY-ANTEP DİKKAT! Mw 4.6 depremi, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası süren gecikmiş artçı depremler (viskoelastik stres transferi) kapsamında değerlendirilebilir. Bu durum, Ölü Deniz Fay Zonu'nun gerilmelerini henüz tamamen boşaltmadığına işaret eden göstergelerden biri olabilir.

Fayın Amik Ovası'na doğru uzanan güney segmentleri dikkatle izlenmelidir. Hatay ve Gaziantep için deprem tehlikesi devam etmektedir. Ancak tek bir M4.6 depremi, yaklaşan büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanmamalıdır. M3-4 artçılar sürebilir.



Naci Görür:

Gaziantep, Kuzoluk-Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmanları arasında 4,6’lık deprem oldu. Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat Depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak. Geçmiş olsun