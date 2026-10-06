Son dakika | İstanbul'daki ortaokul saldırganı içeriye nasıl girdi? Vali Gül açıkladı

İstanbul Başakşehir’de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda sabah saatlerinde bıçaklı saldırı meydana geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, olayda 8 öğrencinin yaralandığını açıkladı.

"OKUL KIYAFETLERİYLE İÇERİ GİRİYOR"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, “Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Tedavisi süren yavrularımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Toplamda 8 öğrencimiz yaralı. Bunun 5 tanesinin durumu hafif yaralı. Muhtemelen gün içerisinde tedavisi tamamlanacaktır diye tahmin ediyoruz. Doktorlarımız öyle bilgi verdiler. İki yavrumuzun, öğrencimizin, tedavileri devam ediyor. Bunlarla ilgili de olumlu anlamda bir iyileşme var. Bir çocuğumuz da ameliyatta. Ameliyat süreci devam ediyor. Bu ameliyattan henüz çıkmadığı için durumuyla ilgili bir değerlendirme şu an itibariyle yapamıyoruz. Özetle, 5 öğrencimizin durumu iyi, gün içerisinde taburcu olacak. 2 öğrencimizin tedavileri tamamlanmak üzere, onların da durumu hayati tehlikeleri yok. Bir çocuğumuzun da ameliyatı devam ediyor. Bıçaklamayı yapan, saldırı yapan aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden, yine bir öğrencimiz, kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor, kız öğrenci. Okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor. Hepimize geçmiş olsun. Bundan sonraki süreçte, tedavi süreci devam edecek. Adli bir olay var. Başsavcımız burada, müdürlerimiz burada. Adli süreç bundan sonraki süreçte devam edecek. Yeni gelişmeler olursa da sizleri bilgilendireceğiz” dedi.

'POŞETİ AÇAR AÇMAZ KIZIMIN ARKADAŞINI BIÇAKLAMIŞ'

Veli Mustafa Gencay, "Benim kızım 7'nci sınıf öğrencisi. Onun söylemesine göre, dışarıdan gelmişler. Ellerinde poşet varmış, bıçaklar içerisindeymiş. Geldiklerinde okulda öğretmen yokmuş. Poşeti açar açmaz kızımın arkadaşını bıçaklamış. Benim kızım kaldırımda duruyormuş. Kızım güvenliğe kaçtığını söylemiş, bayan güvenlik müdahale etmiş ve yakalamış. Bir tanesi okulun içerisine kadar girmiş. Bunlar dışarıdan gelmişler, biri burada yakalanmış. Diğeri nerede yakalandı bilmiyoruz. 16-17 yaşlarında olabilir diyorlar. Üstlerinde üniforma yokmuş, sivillermiş. Aralarında bir sıkıntı yokmuş, dışarıdan gelmişler zaten. Kimseye bir şey söylememişler, ellerindeki poşetler kapalı olduğu için kimse bir şey anlamamış. Yapanlar 2 genç kızmış" dedi. (DHA)