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Halk TV Türkiye Lise duvarına satanizm sembolleri çizildi! Ekipler harekete geçti

Lise duvarına satanizm sembolleri çizildi! Ekipler harekete geçti

Yozgat'ta bir lisenin istinat duvarına şeytan ve satanizm içerikli semboller yaparak yazılar yazan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Lise duvarına satanizm sembolleri çizildi! Ekipler harekete geçti
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Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde bulunan bir lisenin dış istinat duvarının sokağa bakan kısmına, şeytan ve satanizm içerikli semboller yapılarak yazılar yazıldığı belirtildi.

Yozgat'ta bir lisenin istinat duvarına şeytan ve satanizm içerikli semboller yaparak yazılar yazan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Lise duvarına satanizm sembolleri çizildi! Ekipler harekete geçti - Resim : 1
Görsel temsilidir. AI ile oluşturulmuştur
Sur katilinin odasında bulundu. Sen şeytansan ben neyim?Sur katilinin odasında bulundu. Sen şeytansan ben neyim?

"HİÇBİR EYLEME MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Şahıs hakkında, 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, dini değerleri aşağılama ve kamu malına zarar verme' suçları kapsamında adli işlem başlatılmıştır. Eğitim kurumlarımızın güvenliğini, huzurunu ve düzenini bozabilecek hiçbir eyleme müsamaha gösterilmeyecek, bu tür fiillerin failleri hakkında gerekli adli ve idari işlemler kararlılıkla uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. (AA)

Lise duvarına satanizm sembolleri çizildi! Ekipler harekete geçti - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yozgat Valilik
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