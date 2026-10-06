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Yollar göl oldu mahsul su altında kaldı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde gece saatlerinde başlayan kuvvetli yağış ve dolu, doğrudan üreticiyi vurdu; tarım arazileri ile altyapı su altında kaldı.

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Arsuz ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, ilçenin yüksek kesimlerinde yerini doluya bıraktı. Yüksek rakımlı Kozaklı Mahallesi'nde fındık büyüklüğünde yağan dolu, ekili tarım arazilerine doğrudan isabet ederek büyük çapta hasara yol açtı.

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NARENCİYE VE SEBZE ALANLARI SULAR ALTINDA

Şiddetini artıran sağanak yağış nedeniyle ilçedeki yollar göle döndü, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Su baskınları yalnızca yolları değil, geçimini topraktan sağlayan çiftçinin üretim alanlarını da etkiledi. Yağışla birlikte bölgedeki narenciye bahçelerinin yanı sıra maydanoz ve dereotu ekili tarım alanları tamamen sular altında kaldı.

Yollar göl oldu mahsul su altında kaldı - Resim : 2

METEOROLOJİ KIYI ŞERİDİNDEKİ ALTI İLÇEYİ UYARDI

Yaşanan tahribatın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgeye yönelik hava tahmin raporunu açıkladı. Yapılan uyarıda, Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedildi. Yetkililer; özellikle Erzin, Dörtyol, Payas, Arsuz, İskenderun ve Samandağ çevrelerinde kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yağış Hatay
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