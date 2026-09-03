Son dakika | İstanbul'da sanayi sitesinde yangın! Gökyüzünü siyah duman kapladı
Son dakika haberi... İstanbul'da Tuzla Deri Sanayi Sitesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
GÖKYÜZÜNÜ SİYAH DUMAN KAPLADI
Yangın nedeniyle yükselen yoğun siyah duman gökyüzünü kaplarken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor. Yangında zaman zaman patlamalar yaşanıyor.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi