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Halk TV Türkiye Son dakika | İstanbul'da sanayi sitesinde yangın! Gökyüzünü siyah duman kapladı

Son dakika | İstanbul'da sanayi sitesinde yangın! Gökyüzünü siyah duman kapladı

Son dakika haberi... İstanbul'da Tuzla Deri Sanayi Sitesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son dakika | İstanbul'da sanayi sitesinde yangın! Gökyüzünü siyah duman kapladı - Resim : 1

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GÖKYÜZÜNÜ SİYAH DUMAN KAPLADI

Yangın nedeniyle yükselen yoğun siyah duman gökyüzünü kaplarken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor. Yangında zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

Son dakika | İstanbul'da sanayi sitesinde yangın! Gökyüzünü siyah duman kapladı - Resim : 3

Son dakika | İstanbul'da sanayi sitesinde yangın! Gökyüzünü siyah duman kapladı - Resim : 4

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tuzla Yangın
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