Halk TV Türkiye Son dakika | İstanbul'da sanayi sitesinde yangın! Gökyüzünü siyah duman kapladı

Son dakika | İstanbul'da sanayi sitesinde yangın! Gökyüzünü siyah duman kapladı Son dakika haberi... İstanbul'da Tuzla Deri Sanayi Sitesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.