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Halk TV Türkiye Son dakika | İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik çift yönlü askıya alındı

Son dakika | İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik çift yönlü askıya alındı

Son dakika haberi... İstanbul Boğazı'nda bir geminin arıza yapması nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

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Beykoz, Keçilik Koyu önlerinde Panama bayraklı 'Vela Prime' isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı.

İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. (DHA)

Son dakika | İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik çift yönlü askıya alındı - Resim : 1

TRAFİK ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

Yaşanan arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda deniz ulaşımında güvenliği sağlamak amacıyla gemi trafiği geçici olarak her iki yönde askıya alındı. Bölgede gerekli emniyet tedbirleri alınırken, gemiye müdahale çalışmaları devam ediyor.

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ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yetkililer, arızanın giderilmesi ve geminin güvenli şekilde bölgeden uzaklaştırılmasının ardından boğaz trafiğinin yeniden normale dönmesinin beklendiğini belirtti. Sürece ilişkin gelişmeler ilgili kurumlar tarafından takip ediliyor.

İSTANBUL BOĞAZI HAKKINDA

İstanbul Boğazı ya da tarihi ismiyle Bosporus, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran ve Marmara Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayan bir boğaz ve uluslararası su yoludur.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gemi İstanbul Boğazı
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