325 metre uzunluğundaki dev için İstanbul Boğazı çift yönlü kapatıldı

Romanya’dan Yunanistan’a giden Bahama bayraklı “Castorone” adlı boru döşeme gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı.

325 METRE UZUNLUĞUNDA

325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğindeki gemi, saat 06.00 sıralarında Boğaz’a giriş yaptı. Geçiş sırasında gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı beş römorkör eşlik etti.

Güvenlik önlemleri kapsamında İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Yaklaşık iki saat süren geçişin tamamlanmasının ardından Boğaz yeniden deniz ulaşımına açıldı. (DHA)

32 BİN TON TAŞIMA KAPASİTESİ

Gemi takip platformu VesselFinder’ın verilerine göre Castorone, 2012 yılında inşa edildi. Bahama bayrağı taşıyan geminin IMO numarası 9444194, çağrı işareti ise C6XI7 olarak kayıtlarda yer alıyor.

325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğindeki gemi, 102 bin 32 groston hacme ve 32 bin 602 ton taşıma kapasitesine sahip. Castorone, deniz tabanına petrol ve doğal gaz boru hatlarının döşenmesinde kullanılan özel amaçlı gemiler arasında bulunuyor.