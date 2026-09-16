Son Dakika | İnfo Yatırım'ın sahibi Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı

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Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren İnfo Yatırım ve Hedef Holding'e yönelik mali şube ekiplerince operasyon düzenlendi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp İstanbul'da gözaltına alındı.

ŞİRKET ZİRVEDEN DİBİ GÖRDÜ

Son bir yıl içerisinde yaklaşık yüzde 200 yükseliş kaydeden Hedef Holding hissesi, geçtiğimiz temmuz ayında 396 TL seviyesini görerek zirveye ulaşmıştı. Bu seviyeye ulaşmasının ardından başlayan sert satışlarla birlikte şirketin hissesi bugün (16 Eylül Çarşamba) 23,88 liraya kadar geriledi.

DEĞER KAYBI YÜZDE 94

Böylece Hedef Holding, zirvesinden yaklaşık yüzde 94 değer kaybetti.