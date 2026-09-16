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Halk TV Türkiye Son Dakika | İnfo Yatırım'ın sahibi Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı

Son Dakika | İnfo Yatırım'ın sahibi Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı

Son dakika haberi... İnfo Yatırım ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı.

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Son Dakika | İnfo Yatırım'ın sahibi Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı
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Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren İnfo Yatırım ve Hedef Holding'e yönelik mali şube ekiplerince operasyon düzenlendi.

Son Dakika | İnfo Yatırım'ın sahibi Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı - Resim : 1

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YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp İstanbul'da gözaltına alındı.

ŞİRKET ZİRVEDEN DİBİ GÖRDÜ

Son bir yıl içerisinde yaklaşık yüzde 200 yükseliş kaydeden Hedef Holding hissesi, geçtiğimiz temmuz ayında 396 TL seviyesini görerek zirveye ulaşmıştı. Bu seviyeye ulaşmasının ardından başlayan sert satışlarla birlikte şirketin hissesi bugün (16 Eylül Çarşamba) 23,88 liraya kadar geriledi.

Son Dakika | İnfo Yatırım'ın sahibi Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı - Resim : 3

DEĞER KAYBI YÜZDE 94

Böylece Hedef Holding, zirvesinden yaklaşık yüzde 94 değer kaybetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Operasyon Gözaltı İstanbul
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