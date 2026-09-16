Borsa devre kesip dibe vurunca... 'Şimşek' karar: Toplanıyorlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin, fon piyasasındaki gelişmelerin etkisiyle yüzde 6’ya varan kayıp yaşayıp devre kesici uygulamasının devreye girmesi ve borsanın günü sert düşüşle kapatması sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Öğrenilene göre, Finansal İstikrar Komitesi yarın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanma kararı aldı. Toplantıda piyasalardaki son gelişmeler ele alınacağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü sert satışların etkisiyle yüzde 5,54 değer kaybederek 13.122 puandan tamamlamıştı. Endeks, gün içerisinde 12.817 puanı test ederek 2 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

Fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından satış baskısının arttığı Borsa İstanbul'da BIST 100, seansın ilk saatlerinde yüzde 5'in üzerinde gerileyerek 13 bin puan seviyesine inmişti. Günün ilk yarısına doğru kısmi toparlanma yaşansa da öğleden sonra satışların yeniden hızlanmasıyla kayıplar artmıştı.

Satışların sertleşmesi üzerine saat 16.04.32'de endekse bağlı devre kesici uygulaması devreye girmiş ve Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamanın ardından Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında işlemler geçici olarak durdurulmuştu. İşlemler saat 16.24'te yeniden başlamıştı.

Devre kesicinin ardından satış baskısının sürmesiyle BIST 100'de gün içindeki kayıp yüzde 7'ye kadar çıkmış; yaklaşık beş buçuk ayın en düşük seviyesini gören endeks, günün ilerleyen bölümünde gelen alımlarla kayıplarının bir kısmını telafi etmiş ve seansı 13.122 puandan tamamlamıştı.